Chicago, elegida la mejor gran ciudad de Estados Unidos por noveno año consecutivo

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) - Chicago ha sido elegida por noveno año consecutivo como la mejor gran ciudad de Estados Unidos por los lectores de Condé Nast Traveler. El resultado de este reconocimiento de los lectores llega tras un verano récord en cuanto a demanda e ingresos hoteleros en 'La Ciudad de los Vientos'.

Este es el noveno año consecutivo que Chicago obtiene este título, una racha sin precedentes en los más de 30 años de historia del programa de premios. El reconocimiento, anunciado este martes 7 de octubre, se basa en las opiniones de más de 757.000 viajeros de todo el mundo, y confirma el atractivo de la metrópoli a orillas del lago Míchigan como uno de los destinos urbanos más fascinantes del planeta.

"Un destino de categoría mundial conocido por su impresionante arquitectura, sus museos de primera clase, sus brillantes chefs y su enorme escena cervecera, que necesitará varias visitas repetidas para acabar con su lista de imprescindibles", aseguró la publicación tras anunciar los resultados.

La publicación también destacó los 77 barrios de la ciudad, donde abundan los restaurantes de vanguardia, los bares con personalidad y una hospitalidad genuina que define a los habitantes de Chicago.

"Chicago es una ciudad de clase mundial con una belleza, cultura y hospitalidad inigualables. En un momento en que las narrativas negativas a menudo eclipsan nuestra realidad, esta distinción ayuda a mostrar el verdadero espíritu y la vitalidad de nuestra ciudad al mundo", dijo Kristen Reynolds, presidenta y directora ejecutiva de Choose Chicago.

VERANO DE RÉCORD TURÍSTICO.

El premio llega tras un verano récord para la industria hotelera de la ciudad. Según datos de Choose Chicago, entre junio y agosto de 2025 se ocuparon más de 3,56 millones de habitaciones de hotel, un aumento del 4,3% respecto al año anterior y superando incluso los niveles previos a la pandemia.

Los ingresos hoteleros alcanzaron los US$948 millones (882 millones de euros), una cifra récord que refuerza el peso del turismo como motor de la economía local: más de 20.600 millones de dólares anuales (19.158 millones de euros) y más de 130.000 empleos directos en 2024.

"Estamos profundamente orgullosos de este logro y agradecidos a todos los que hacen de Chicago un destino único", aseguró la directiva.

Tras recibir este premio, Choose Chicago publicó animó a residentes y visitantes a unirse a la celebración de este hito compartiendo la noticia en redes sociales con las etiquetas #NeverOutdoneChi y #AllForTheLoveOfChicago.

"El verdadero corazón de Chicago está en su gente", señaló el alcalde Brandon Johnson. "Este logro es un testimonio del trabajo de nuestros residentes, de su esfuerzo y de su orgullo. Desde los hoteles hasta los teatros, desde los restaurantes hasta los barrios, la hospitalidad de Chicago es incomparable".

El anuncio de este galardón se produce en un momento en que Chicago continúa experimentando un impulso significativo en la industria turística.

En 2024, Chicago recibió aproximadamente 55,3 millones de visitantes, lo que representa un aumento del 6,5% en comparación con 2023. De ese total, más de 2 millones fueron visitantes internacionales.

ATRACTIVOS DE CHICAGO.

El atractivo de Chicago reside tanto en su icónica arquitectura como en su dinamismo cultural. Los visitantes pueden admirar obras maestras de Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright, disfrutar de los paisajes del lago Míchigan desde el Navy Pier o perderse entre las colecciones del Art Institute of Chicago. Su vibrante escena gastronómica, liderada por chefs de renombre internacional, continúa situándola entre las capitales culinarias del mundo.

"Nuestra industria culinaria tiene una merecida reputación por trascender los límites de la excelencia en la cocina y el servicio", afirmó Sam Toia, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes de Illinois. "Son nuestros chefs, meseros y restauranteros quienes hacen que la escena gastronómica de esta ciudad sea tan especial", comentó Sam Toia, presidente de la Asociación de Restaurantes de Illinois. "Cada experiencia en Chicago es una celebración de creatividad y servicio".

Además de su propuesta cultural y gastronómica, la ciudad mantiene una posición destacada como sede de grandes eventos internacionales. La infraestructura para reuniones y convenciones de Chicago sigue siendo un pilar fundamental de su atractivo. Choose Chicago organizó en 2024 un total de 1891 reuniones y convenciones, generando más de US$3000 millones (2800 millones de euros) en impacto económico en la ciudad. Espacios como McCormick Place, Millennium Park o el propio Navy Pier hacen de Chicago un destino ideal tanto para el ocio como para el turismo de negocios.

Este anuncio llega apenas unas semanas después de que Choose Chicago lanzara la campaña All for the Love of Chicago" 'Todo por el amor de Chicago', alentando a los residentes y visitantes a compartir sus experiencias e historias auténticas para ilustrar lo que la ciudad significa para ellos.

Una década de reconocimientos, una comunidad orgullosa y una energía que no se apaga: Chicago, la Ciudad de los Vientos, vuelve a demostrar por qué sigue siendo, año tras año, la gran ciudad favorita de Estados Unidos.