"Chicharito" Hernández termina entre críticas su segunda etapa con las Chivas de México

El delantero internacional mexicano Javier "Chicharito" Hernández, de 37 años, dejó de pertenecer este jueves a las Chivas del Guadalajara tras una estancia de cuatro torneos.

"Javier Hernández Balcázar concluye su segunda etapa como jugador de las Chivas", informó el club rojiblanco en un comunicado.

Luego de su experiencia de 14 años en el extranjero, "Chicharito" volvió a México para vivir una segunda etapa con las Chivas, que transcurrió entre el torneo Clausura 2024 y el Apertura 2025.

En ese lapso solo marcó tres goles en la liga mexicana, cuota que le generó cuestionamientos en el entorno.

En su comunicado, el Guadalajara subrayó que "en su regreso a casa, 'Chicharito' aportó toda su experiencia y representó una guía para varios integrantes más jóvenes del plantel, como Armando González, actual campeón de goleo de la Liga MX".

La salida del veterano goleador de las Chivas se da 11 días después de la eliminación en los cuartos de final del Apertura 2025 ante Cruz Azul.

En ese partido, Hernández falló un penal que habría significado el pase del Guadalajara a semifinales.

La falla desató una oleada de críticas hacia el delantero, quien posee el récord de máximo anotador de la selección mexicana con 52 goles.

Este jueves, casi en simultáneo al anuncio de su salida del Guadalajara, "Chicharito" publicó en su perfil de Instagram un video en el que señaló que fue idealizado y se le exigió "ser la mejor versión" las 24 horas del día, los siete días de la semana.

"Condenar a las personas por sus errores es el verdadero error", expresó el delantero. "Lo que diferencia a una persona que ya logró su éxito a otra que no, es que el exitoso ha cometido más errores".

El primer ciclo de Hernández con el Guadalajara transcurrió entre el torneo Apertura 2006, en el que fue campeón de liga, y el Bicentenario 2010, en el que quedó campeón de goleo individual.

Al término del Bicentenario 2010 inició con el Manchester United su etapa europea que incluyó pasajes por Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla. Luego jugó para el Galaxy, en Estados Unidos.