Chiefs fichan a Kenneth Walker, MVP del Super Bowl, por 3 años y hasta 45 millones, según fuente AP

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Los Chiefs y Kenneth Walker, el MVP del Super Bowl, acordaron un contrato de tres años por un valor de hasta US$45 millones para llevar al ex running back de Seattle a Kansas City, informó a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones el lunes.

El acuerdo incluye US$28,7 millones garantizados y US$43,05 millones de valor base, indicó la persona, que habló bajo condición de anonimato porque los contratos no pueden hacerse oficiales hasta que comience el nuevo año de la liga el miércoles.

Walker cubre quizá la mayor necesidad de los Chiefs, que intentan recuperarse de una desastrosa temporada de 6-11. Kareem Hunt e Isiah Pacheco, sus dos principales corredores, son agentes libres, lo que deja bajo contrato únicamente a Brashard Smith con dos años de experiencia.

El acuerdo se produjo mientras los Chiefs estaban cerca de llegar a un entendimiento para traer de vuelta al tight end Travis Kelce, cuatro veces All-Pro, para su 14ª temporada, dijo a AP una persona al tanto de esas conversaciones. La fuente habló bajo condición de anonimato porque ese contrato aún no estaba cerrado.

Walker, una selección de segunda ronda en el draft de 2022, corrió para 3555 yardas y 29 touchdowns en cuatro temporadas con los Seahawks. Tuvo 1027 yardas y cinco anotaciones la temporada pasada, y fue incluso mejor en los playoffs: corrió para 116 yardas y tres touchdowns contra los 49ers, otro touchdown contra los Rams, y 135 yardas en una victoria 29-13 sobre los Patriots en el Super Bowl.

Es el cuarto MVP del Super Bowl que cambia de equipo la temporada siguiente: Larry Brown pasó de los Cowboys a los Raiders, Desmond Howard de los Packers a los Raiders, y Dexter Jackson de los Buccaneers a los Cardinals.

Los Chiefs han sobrevivido durante mucho tiempo en la posición de corredor con una mezcla improvisada de selecciones tardías del draft y agentes libres de bajo costo. Pero estaban desesperados por mejorar el puesto después de ubicarse 25º en la NFL en juego terrestre la temporada pasada, con apenas 106,6 yardas por partido.

Hunt terminó con 661 yardas por tierra y Pacheco con 462. El tercer mejor corredor de los Chiefs fue el quarterback Patrick Mahomes con 422 yardas y cinco touchdowns, y se perdió los últimos tres partidos de la temporada por un ligamento de la rodilla desgarrado.

Jeremiyah Love, corredor de Notre Dame, había sonado para los Chiefs en el próximo draft de la NFL, pero su sólido desempeño en el scouting combine podría haberlo impulsado tanto en las listas del draft que no estaría disponible cuando a Kansas City le toque elegir con el número 9 global.

Los Chiefs también tienen la selección número 29 en la primera ronda como parte de su acuerdo para enviar al cornerback Trent McDuffie a los Rams. Y al firmar a Walker en la agencia libre, tienen más flexibilidad en el draft para atender otras necesidades apremiantes, entre ellas una débil presión al pasador, el interior de su línea defensiva, la profundidad de su línea ofensiva y la posición de wide receiver.

