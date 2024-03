KANSAS CITY, Misuri, EEUU. (AP) — Los Chiefs de Kansas City finalizaron un acuerdo de cinco años y 158,75 millones de dólares con Chris Jones el lunes para que el tacle seleccionado All-Pro siga al centro de la línea defensiva cuando intenten conseguir su tercer título de Super Bowl consecutivo.

Jones ganará 95 millones garantizados en sus primeros tres años, le informó a The Associated Press una persona que tiene conocimiento de los detalles el sábado cuando se dio a conocer el marco del trato. La persona habló con AP en condición de anonimato debido a que los términos financieros de uno de los contratos para un jugador defensivo no fueron hechos públicos.

“Cinco años más de grandeza”, dijo Jones en un breve video publicado en la red social X, antes conocida como Twitter. “Es todo lo que siempre hemos soñado, hablado. Ahora vamos por más anillos de Super Bowl”.

Jones cumple 30 años en julio, entonces el equipo está apostando que no tenga un bajón.

Sus agentes, Michael y Jason Katz, lo felicitaron por X con el mensaje “el tacle defensivo mejor pagado en la historia de la NFL”. Jones posteriormente publicó un “A+” al presidente del equipo Clark Hunt, quien recibió una calificación reprobatoria cuando la Asociación de Jugadores publicó su reporte anual durante el scouting combine.

Jones le prometió a los Chiefs durante el desfile de campeón tras superar a San Francisco en el tiempo extra en el Super Bowl, que estaría de regreso para buscar el tercero consecutivo, pero eso requirió firmar un acuerdo a largo plazo con una franquicia que no tiene mucho espacio salarial.

Las partes no habían podido llegar a un acuerdo en los dos últimos recesos de temporadas y Jones se saltó los entrenamientos de pretemporada el año pasado —incluyendo el minicampamento y campamento— así como la derrota en la semana 1 ante Detroit debido a que se encontraron en un punto muerto. Sumó casi 4 millones de dólares en multas antes de llegar a un acuerdo por un año, lleno de incentivos.

Jones fue titular en todos los juegos de temporada regular y playoffs y que llevó a que se llevara un bono de 1,25 millones.

Fue elegido al primer equipo All-Pro por segundo año consecutivo.