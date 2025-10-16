Chiefs finalmente podrán sacar todo el potencial de su ofensiva con el regreso de Rashee Rice

KANSAS CITY, Missouri, EE. UU. (AP) — Los Chiefs de Kansas City finalmente podrán ver cómo luce su ofensiva cuando Rashee Rice se una a sus compañeros receptores abiertos Xavier Worthy y Marquise Brown en el campo para el partido del domingo contra los Raiders de Las Vegas.

Rice regresó a los entrenamientos el miércoles después de cumplir su suspensión de seis juegos por violar la política de conducta personal de la NFL, un castigo que se le impuso por causar un accidente a alta velocidad en una autopista de Dallas en marzo de 2024 que dejó varios lesionados.

Se reincorpora a una ofensiva que acaba de anotar 30 puntos contra los Lions de Detroit la semana pasada y que está comenzando a recuperar su confianza.

"Va a querer estar ahí en cada jugada. Esa es la mentalidad que tiene", afirmó el quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes. "Será nuestro trabajo como entrenadores y compañeros de equipo reconstruirlo de la manera correcta, pero será difícil mantenerlo fuera del campo".

Es un buen problema dado cuánto tiempo han esperado los Chiefs para tener a sus tres principales receptores juntos en el campo.

Era la visión del gerente general de los Chiefs, Brett Veach, y del entrenador Andy Reid desde hace más de un año, cuando firmaron a Brown en la agencia libre y seleccionaron a Worthy en la primera ronda. Pero el plan se desvió casi desde el principio, cuando Brown se lesionó el hombro en la primera jugada de la pretemporada pasada y eso lo mantuvo fuera hasta diciembre.

Para entonces, Rice había sufrido un desgarro de ligamentos en su rodilla, dejándolo fuera el resto de la temporada. La lesión ocurrió cuando Mahomes lanzó una intercepción e intentaba hacer una tacleada, pero en su lugar chocó con la rodilla derecha de su receptor abierto.

Después de someterse a una cirugía, Rice logró volver al campo para el programa de temporada baja de los Chiefs, y pudo participar en el campamento de entrenamiento. Pero luego la NFL impuso su suspensión, manteniendo a Rice alejado del equipo durante las primeras seis semanas.

Worthy se lesionó el hombro en el partido inaugural de la temporada, lo que también le hizo perderse un par de juegos.

Ahora, los tres receptores abiertos están sanos y disponibles, y parece que la mayor pregunta es si habrá suficientes oportunidades para todos. Los Chiefs también han obtenido buena producción de JuJu Smith-Schuster, y el thgit end Travis Kelce ha resurgido después de pasar los últimos ocho meses poniéndose en mejor forma.

"Siento que todos en esta ofensiva pueden hacer una jugada o ganar uno contra uno. Es otro tipo explosivo", indicó Worthy.

Rice aporta una apariencia diferente a la ofensiva que Brown o Worthy. Tiene el tamaño y la fuerza para atrapar pases cerca de la línea de golpeo y ganar yardas después del contacto.

Es un conjunto de habilidades similar al de Smith-Schuster, aunque Rice es más joven y más rápido.

Aunque los Chiefs esperan tener a todos sus receptores abiertos, podrían estar sin el tackle izquierdo Josh Simmons por segundo juego consecutivo. Fue una baja de última hora en la victoria de la semana pasada sobre Detroit por lo que el equipo llamó "razones personales", y Reid se negó a abordar su estado cuando se le preguntó al respecto varias veces el miércoles.

"Veach está manejando todo eso", dijo Reid. "Lo dejaremos así".

La ausencia de Simmons significa que se espera que Jaylon Moore vuelva a ser titular en el tackle izquierdo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes