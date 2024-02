KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — Los Chiefs de Kansas City firmaron al pateador Matt Araiza, quien estuvo alejado de la NFL tras una demanda presentada en diciembre por una mujer que presuntamente fue violada por varios jugadores de fútbol americano de San Diego State en 2021.

El fichaje fue anunciado por el agente de Araiza, Joe Linta, y confirmado poco después por el equipo.

“Me siento orgulloso y honrado de firmar un contrato con los Chiefs”, dijo Araiza en un comunicado. “Estoy encantado de poder continuar mi carrera en la NFL. Quiero agradecer a mi familia, que ha sido mi apoyo y a mis muchos amigos que han sido inquebrantables en su apoyo. ¡Estoy emocionado de comenzar la siguiente fase de mi carrera con los campeones del Super Bowl!”

Araiza se ganó el apodo de “Punt God” en San Diego State tras ser elegido All-America durante la temporada 2021, cuando sus despejes de larga distancia ayudaron a los Aztecs a tener luna foja de 12-2, la mejor en la historia de la universidad, en su temporada senior.

Fue reclutado por los Bills de Buffalo en la sexta ronda del draft 2022 de la NFL, pero se le dio de baja dos días después de que la mujer presentó su demanda sobre la agresión, que Araiza siempre negó.

Araiza y la mayoría de los otros jugadores acusados en la demanda afirmaron que sus encuentros con ella fueron consensuados.

Después de una investigación de un mes, la Fiscalía de Distrito del Condado de San Diego anunció en diciembre que no presentaría cargos penales, después de que la fiscal adjunta Trisha Amador concluyó que Araiza no estaba en el lugar ni a la hora de la presunta violación y no era visible en los videos que se recuperaron.

La mujer accedió a retirar a Araiza de la demanda, y el pateador accedió a desestimar una contrademanda por difamación en su contra.

El año pasado, los Jets de Nueva York recibieron a Araiza para un entrenamiento en las instalaciones del equipo pero el jugador no firmó con el equipo.

Araiza ahora estará recibiendo su tan esperada oportunidad en la NFL con un equipo que viene de títulos consecutivos de Super Bowl.

Tommy Townsend, All-Pro del primer equipo en 2022, será agente libre el próximo mes y los Chiefs están presionados por el tope salarial, por lo que parecen haber decidido ahorrar dinero firmando a Araiza para reemplazar a su pateador de los últimos cuatro años.