Chiefs obligados a reagruparse tras derrota ante Chargers en inicio de temporada

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Hay dos formas de ver la derrota de los Chiefs de Kansas City ante los Chargers de Los Ángeles en el arranque de su temporada en Brasil.

El pesimista dirá que los Chiefs apenas parecían contendientes al Super Bowl. Su defensa permitió que Justin Herbert lanzara para más de 300 yardas y tres touchdowns. Su ofensiva tuvo dificultades para mover el balón de manera consistente y ambos lados tuvieron mucho que ver con las diez penalizaciones que afectaron su capacidad para hacer algo.

El optimista dirá que aún tuvieron la oportunidad de sacar una victoria.

"Podemos aprender de esto a medida que avanzamos. Tengo que asegurarme de que mi equipo esté en un mejor estado al salir, jugando con más emoción. Estuvimos un poco planos en esa primera mitad, y eso nos costó", afirmó el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, después de la derrota 27-21 el viernes por la noche.

"Hubo algunas cosas buenas, pero, de nuevo, tenemos que asegurarnos de ocuparnos de los asuntos".

No hay mucho tiempo. A continuación, los Chiefs tienen un partido de revancha del Super Bowl contra los Eagles de Filadelfia.

El enfrentamiento con los Chargers en Sao Paulo se torció desde el principio, cuando el receptor Xavier Worthy se lesionó el hombro en una colisión con su compañero Travis Kelce. Los Chiefs ya estaban jugando sin Rashee Rice, quien está suspendido por los primeros seis juegos de la temporada, dejándolos sin dos de sus mejores piezas en el juego aéreo.

No es de extrañar que a Patrick Mahomes le llevara hasta la segunda mitad empezar a carburar.

Para entonces, los Chiefs quedaron atrás.

"Creo que es un momento de aprendizaje, especialmente para los jóvenes del equipo", dijo Mahomes. "Vamos a recibir lo mejor de todos y tenemos que jugar a ese nivel si queremos ganar encuentros. Siento que no jugamos a ese nivel".

Para estar seguros: Los Chiefs tienen estándares altos. Han ganado nueve títulos consecutivos del Oeste de la AFC, aunque de repente están 0-1 en la división. Han disputado siete juegos consecutivos de título de la AFC. Han jugado en los últimos tres Super Bowls.

Tampoco han comenzado 0-2 en una temporada desde 2014, la segunda temporada de Reid y la última vez que no lograron llegar a los playoffs.

"Estás viendo el primer juego de la temporada, y no puedes juzgar el éxito del equipo por un juego o incluso por una jugada en particular", comentó el tackle defensivo Chris Jones.

“Tenemos 16 oportunidades más para mejorar. Vamos a ver, hacer algunas correcciones, arreglar algunos errores”, añadió.

Lo que está funcionando

Una de las grandes preguntas que enfrentaba la defensa de Kansas City era si podría detener la carrera, especialmente contra un equipo que sobresale en el juego terrestre.

Terminó manteniendo a los Chargers en solo 90 yardas en 25 acarreos, o 3,6 yardas por intento.

Lo que necesita ayuda

Tan buenos como fueron los Chiefs contra la carrera, fueron pésimos contra el pase. Herbert completó 25 de 34 para 318 yardas y tres touchdowns, y rara vez estuvo bajo presión. Y cuando fue sacado del bolsillo, pudo correr para obtener yardas positivas.

Acciones en alza

El receptor Marquise Brown, tuvo diez recepciones para 99 yardas, ayudando a compensar una caída temprana en tercera oportunidad mientras compensaba la ausencia de Worthy. Se lesionó en su primera jugada de pretemporada la temporada pasada y no regresó hasta finales de la temporada, por lo que los Chiefs han esperado mucho tiempo para ver a "Hollywood" tener un impacto real en un juego.

Acciones en baja

El tackle derecho Jawaan Taylor fue sancionado por dos penalizaciones de sujeción y dos salidas en falso, costando a la ofensiva de los Chiefs 30 yardas cuando estaba luchando enormemente para mover el balón. Fue el segundo jugador más penalizado de la NFL la temporada pasada.

Lo siguiente

Los Chiefs se enfrentarán a los Eagles el 14 de septiembre en el Arrowhead Stadium.

