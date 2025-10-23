Chiefs podrían quedarse sin el lado izquierdo titular de la línea ofensiva contra Commanders

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Los Chiefs de Kansas City podrían echar de menos a todos los integrantes de flanco izquierdo titular de su línea ofensiva el lunes ante los Commanders de Washington debido a que el guardia Trey Smith padece espasmos en la espalda y el tackle Josh Simmons está atendiendo un asunto familiar.

Smith comenzó a tener problemas durante la victoria de la semana pasada sobre los Raiders, lo que obligó a Mike Caliendo a entrar en su lugar. Parece que el veterano suplente comenzará contra Washington, que tiene la 27ma defensa de la liga y está en el 25to puesto contra el pase esta temporada.

“Siempre hemos visto a Mike como un titular. Creo que todos los muchachos lo hacen. Todos tienen confianza cuando él entra, podemos seguir adelante”, indicó el entrenador de Kansas City, Andy Reid, el jueves. "Así es como me siento acerca de él, hablando en nombre del grupo aquí".

Smith se ha destacado como uno de los mejores guardias en la NFL, y por eso los Chiefs decidieron pagarle la pasada temporada baja con una extensión de cuatro años y US$94 millones en julio. Caliendo fue titular tres veces y apareció en 17 juegos la temporada pasada.

Simmons ha estado ausente desde poco antes de la victoria de los Chiefs sobre los Lions hace un par de semanas. Jaylon Moore, quien firmó un contrato de dos años y US$30 millones en la agencia libre, entró en la alineación con poco aviso y jugó admirablemente, a pesar del poco sueño después de que su esposa, Sidney, dio a luz a una hija, Selah, la noche anterior.

Moore también jugó la semana pasada contra Las Vegas, ayudando a la ofensiva de Kansas City a arrasar en una victoria por 31-0.

“Ha hecho un gran trabajo. Ha estado listo. Viene a trabajar todos los días”, expresó el mariscal de campo Patrick Mahomes.

Aún no está claro cuándo Simmons, seleccionado en la primera ronda por los Chiefs, volverá con el equipo. Tienen descanso la próxima semana y el hecho de que no lo hayan colocado en la lista de lesiones no relacionadas con el fútbol significa que hay esperanza de que Simmons regrese pronto.

“Mi actualización para ustedes con Josh sería que hay comunicación. No voy a entrar en todos los detalles”, comentó Reid. "Todo es positivo. No es una situación negativa. Está cuidando de su familia".

En otras noticias de lesiones, Reid dijo que el corredor Kareem Hunt se perdería la práctica del jueves debido a un hematoma en su rodilla. Hunt ha sido especialmente bueno en situaciones de corto yardaje esta temporada, y su ausencia dejaría a los Chiefs con Isiah Pacheco y el novato Brashard Smith en el campo trasero contra los Commanders.

Smith acarreó el balón 14 veces para 39 yardas contra los Raiders.

“Ha hecho un buen trabajo al captar todo. En esa posición, tienes que conocer el juego de pase, el juego de carrera, y luego tienes que tener las protecciones.

Con tantas protecciones como tenemos, él se ha mantenido firme y ha hecho un buen trabajo. Hemos podido darle un poco más cada semana. Lo estamos moviendo por todo el lugar. No vería que esa parte cambie”, comentó Reid.

