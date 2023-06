Children's Hospital Los Angeles: La Mejor Atención Pediátrica en California y la Región del Pacífico de los EE.UU.

Los ángeles--(business wire)--jun. 21, 2023--

Ya sea para la terapia contra el cáncer, la cirugía de escoliosis, los trasplantes de dos órganos o incluso la reparación de un brazo roto, la atención experta que cambia la vida de los niños ha sido el corazón de la misión del Children's Hospital Los Angeles (CHLA) durante más de 120 años. Es por eso que CHLA mantiene su racha ininterrumpida de 15 años como uno de los mejores hospitales de atención pediátrica en los Estados Unidos, según U.S. News & World Report, que publicó hoy la edición 2023-24 de su prestigiosa clasificación de Mejores hospitales para niños.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230620853023/es/

Children's Hospital Los Angeles (Photo: Business Wire)

CHLA vuelve a ser el hospital pediátrico Nro. 1 en su estado natal de California y en el Pacífico de los Estados Unidos, una región que incluye todos los estados a lo largo de la Costa Oeste, incluido Hawái. CHLA también ascendió al Nro. 7 en general a nivel nacional en el Cuadro de Honor de los Mejores Hospitales Infantiles de este año, el estándar de oro de los principales destinos para la atención pediátrica, y está clasificado a nivel nacional en las 10 subespecialidades pediátricas evaluadas, incluido el Nro. 2 en los EE. UU. en ortopedia, Nro. 3 en cáncer y Nro. 5 en gastroenterología y cirugía GI.

“Estoy profundamente agradecido con U.S. News por esta confirmación excepcional y duradera de la atención superior y compasiva que los pacientes y sus familias experimentan en Children’s Hospital Los Angeles”, dice el Presidente y Director Ejecutivo de CHLA, Paul S. Viviano. “Es un testimonio de los cientos de médicos y miles de enfermeros y miembros del equipo enfocados exclusivamente en niños y jóvenes que distinguen a CHLA como el proveedor pediátrico más grande, no solo en Los Ángeles sino en todo el estado, y como un líder confiable en atención familiar. atención clínica centrada en la innovación”.

Las clasificaciones adicionales de especialidades nacionales para CHLA en los Mejores hospitales para niños de este año incluyen Cardiología y Cirugía cardíaca (Nro. 13), Diabetes y Endocrinología (Nro. 6), Neonatología (Nro. 6), Nefrología (Nro. 24), Neurología y Neurocirugía (Nro. 13), Neumología y Cirugía Pulmonar (Nro. 14) y Urología (Nro. 6).

"Las clasificaciones de especialidades son un excelente indicador de la gran cantidad de especialistas que brindan una atención superior que encontrará en Children's Hospital Los Angeles", dice el Director Médico de CHLA, James Stein, MD, MSc. “No es una coincidencia que CHLA supervise casos pediátricos más complejos que cualquier otro hospital en California, pediátrico o de adultos. Todos los padres quieren la mejor atención para sus hijos y acuden a CHLA porque saben que tenemos los expertos que buscan para la atención que necesitan, todo en un solo lugar”.

Dirigido por casi 8,000 miembros del equipo, incluidos casi 1,000 médicos especialistas en pediatría, Children's Hospital Los Angeles realiza más de 15,000 cirugías y realiza más de 700,000 visitas de pacientes cada año. Como centro médico académico pediátrico de renombre internacional, CHLA brinda atención médica de primer nivel; lleva a cabo investigaciones científicas innovadoras para desarrollar nuevos tratamientos y nuevas curas para enfermedades infantiles en el Instituto de Investigación Saban de CHLA; y opera uno de los programas de capacitación pediátrica más grandes del país para médicos, enfermeros y otros especialistas.

Con sede en una de las ciudades con mayor diversidad socioeconómica y cultural del mundo, CHLA atiende a niños que van desde bebés recién nacidos hasta adultos jóvenes que provienen de los 50 estados y 90 países, incluidos Canadá, México y Asia y el Medio Oriente. El hospital tiene un Centro dedicado para la Salud Global que facilita servicios para pacientes internacionales y sus familias, con los que pueden comunicarse enviando un correo electrónico a internationalpatientreferrals@chla.usc.edu.

“Nuestra misión de crear esperanza y construir futuros más saludables para los niños llega a todo el mundo”, dice la Vicepresidenta de Salud Global de CHLA, Cindy Urbancic, MBA, BSN, RN. “Reconocemos que es una decisión monumental para nuestros pacientes y familias internacionales viajar fuera de sus países de origen para recibir atención. Nuestro equipo altamente experimentado de Servicios para Pacientes Internacionales en Children's Hospital Los Angeles está dedicado a ayudar a las familias a atravesar todo el proceso, para que sus hijos reciban la atención experta, especializada y culturalmente sensible por la que se conoce a CHLA".

Cada año, U.S. News and World Report trabaja con la firma de investigación RTI International para desarrollar la anual de los mejores hospitales para niños. En 2023-24, evaluaron casi 200 hospitales pediátricos, incluidas instituciones independientes como el CHLA, hospitales infantiles que forman parte de un sistema de salud más grande y centros pediátricos especializados. Cada uno se calificó en cientos de puntos de referencia, incluido el rendimiento de calidad y seguridad; resultados de los pacientes; reconocimiento de pares; investigación; tecnología; compromiso con una atención diversa, equitativa e inclusiva; certificaciones; premios de terceros; y otros puntos de datos proporcionados por cada hospital. U.S. News Media Group, la empresa matriz de U.S. News & World Report, publicó las clasificaciones de hospitales 2023-24 justo después de la medianoche EST del 21 de junio.

El Centro para la Salud Global del

Children’s Hospital Los Angeles atiende a pacientes de los seis continentes y más de 90 países, mejorando la salud y el bienestar de los niños y sus familias más allá de las fronteras de nuestro país. El Centro para la Salud Global del hospital apoya a los pacientes y familias que viajan de todo el mundo a nuestro principal centro médico académico pediátrico para cubrir necesidades de atención complejas y especializadas durante todo su viaje de atención, desde las consultas iniciales hasta las citas y los seguimientos, hasta el regreso a sus países de origen. Nuestro experimentado equipo actúa como el único punto de contacto y equipo de apoyo, y ayuda a las familias de pacientes internacionales a acceder y sobrellevar su experiencia de atención médica sin problemas. El equipo de Salud Global ayuda a facilitar una atención integral y culturalmente sensible y se dedica a apoyar las necesidades únicas de los pacientes y familias internacionales. Entendemos que si su hijo tiene un problema de salud grave, irá a cualquier parte para obtener la mejor atención. El Centro de Salud Global está aquí para ayudar a que el Hospital Infantil sea su hogar lejos del hogar. Para obtener más información, síganos en Facebook, Instagram, WeChat, LinkedIn, YouTube y Twitter, y visite nuestro blog en CHLA.org/blog.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230620853023/es/

CONTACT: Contactos de medios:Lorenzo Benet

media@chla.usc.edu

Keyword: mexico united states canada central america north america latin america california

Industry keyword: diabetes other health surgery oncology general health hospitals neurology parenting children baby/maternity cardiology family biotechnology consumer health

SOURCE: Children’s Hospital Los Angeles

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 06/21/2023 12:30 am/disc: 06/21/2023 12:29 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230620853023/es

AP