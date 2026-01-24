Chile: 14 arrestos por los incendios, Boric promete lucha dura

Desde la sede del gobierno, el presidente Gabriel Boric se mostró severo y advirtió que los responsables se arriesgaban a cadena perpetua por la destrucción de más de 40.000 hectáreas y 2.000 viviendas en las regiones de Ñuble y Biobío.

Junto con la respuesta judicial, el jefe de Estado lanzó un plan de apoyo inmediato para la población afectada.

El paquete incluye incentivos financieros de hasta US$1.700 para cada hogar afectado, suministros para reanudar la producción y asistencia para la salud mental.

También hay becas de emergencia disponibles para estudiantes de todos los niveles, así como intervenciones específicas para el cuidado de mascotas. (ANSA)