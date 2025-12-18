Chile: A Kast le espera un 2026 con mejores cifras económicas

El ente emisor chileno publicó este jueves su Informe de Política Monetaria (IPoM) con las buenas perspectivas económicas, subiendo a un 3% la proyección de crecimiento para el próximo año.

El actual Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, al comentar el informe, señaló que "me da satisfacción entregar una economía en mucho mejores términos que la que recibimos", en alusión a lo ocurrido en el traspaso del gobierno de Sebastián Piñera a Gabriel Boric, en marzo de 2022, con una inflación que se empinaba al 10%.

Las buenas proyecciones tienen que ver además con que el cobre, que representa la mitad de las exportaciones chilenas, alcanza en estos momentos el precio récord de US$5,4 la libra.

"El alza del precio del cobre ha impactado positivamente los términos de intercambio. De todos modos, los riesgos globales siguen siendo importantes", señala el Banco Central en un comunicado de prensa.

El Banco Central prevé además perspectivas de mejora para la inversión e incorporó el mayor precio promedio del cobre para 2026.

El martes pasado, el consejo de la institución resolvió además, por unanimidad, bajar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base hasta el 4,5%, lo que debería llevar a una disminución de las tasas de interés de los créditos hipotecarios. (ANSA).