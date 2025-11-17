Chile.- Abascal felicita al chileno José Antonio Kast tras pasar a la segunda vuelta: "Anticipa un Chile seguro y libre"

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado este lunes al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, que pasará a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile junto a Jeannette Jara, de la coalición oficialista de izquierda.

"Enhorabuena a mi amigo José Antonio Kast por su excelente resultado, que anticipa el retorno de un Chile próspero, seguro y libre. ¡Felicidades, José Antonio!", ha escrito Abascal en un mensaje publicado en la red social 'X', en el que ha añadido que "los patriotas de ambos lados del Atlántico" celebran su victoria.

La coalición de izquierdas Unidad por Chile se ha alzado como el partido más votado este domingo en las elecciones al Senado (parciales) y a la Cámara de Diputados, con el 32,2 y el 30,6 por ciento de los votos, respectivamente, y 61 escaños en ésta última, en unos comicios que se han desarrollado de forma simultánea a las elecciones presidenciales que han colocado en la segunda vuelta a la candidata de la coalición, Jeannette Jara.

A la formación oficialista, le ha seguido con un 25,4 y un 23,0 por ciento en sendas cámaras la alianza de ultraderecha Cambio por Chile, de la que forman parte el Partido Republicano de Chile --encabezado por el segundo candidato que ha avanzado en los comicios presidenciales, José Antonio Kast-- y el Partido Nacional Libertario, cuyo líder, Johannes Kaiser, ha concurrido en la carrera a la Presidencia, aunque ha dado su apoyo a Kast a la luz de los resultados. De este modo, el Partido Republicano ha logrado que el grupo que lidera pase de 15 a 42 diputados.