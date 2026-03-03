Chile: Abrupto final de reunión entre Boric y Kast sobre traspaso del poder

La cumbre se inició a las 8 horas y a los veinte minutos se observó la abrupta salida de Kast.

"Desgraciadamente el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes, y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes reuniones bilaterales no sucedieran", explicó el mandatario.

Boric sostiene que él mismo informó a Kast del proyecto chino, antes de conocerse la polémica y las sanciones a funcionarios chilenos por parte de Estados Unidos.

Detalló que el 18 de febrero llamó a Kast para hablar del proyecto del cable submarino.

"El día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones de Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro gobierno, entre ellos el ministro Juan Carlos Muñoz. Ese mismo día, estando en Ra Nui en actividades de trabajo, traté de comunicarme insistentemente, insistententemente, con el presidente electo José Kast.

Desgraciadamente, no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de contraparte, eso no fue posible", declaró.

El mandatario reiteró que desde su gobierno siguen "plenamente disponibles, por el bien de Chile, que es lo que a mí me convoca, a tener las reuniones que sea necesario con toda transparencia que corresponde para realizar un buen traspaso que está a la altura de lo que Chile se merece".

Finalmente, señaló que espera que la actitud manifestada por Kast hoy se modifique en la semana que queda hasta el traspaso del 11 de marzo.

Boric sostiene que él mismo informó a Kast del proyecto chino, antes de conocerse la polémica y las sanciones a funcionarios chilenos por parte de Estados Unidos. (ANSA).