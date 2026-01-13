Chile: Absuelven a policía que dejó ciego a manifestante durante estallido social

El tribunal de primera instancia consideró que el excarabinero Claudio Crespo actuó en legítima defensa, en medio de los gravísimos incidentes que se registraban en dicha época.

Descartó además la provocación policial.

La víctima fue el sicólogo Gustavo Gatica, quien en octubre pasado fue electo diputado de la República y asumirá en marzo próximo.

El caso ha sido uno de los procesos emblemáticos de los grupos de derechos humanos y la izquierda y constituye un duro golpe a una investigación de seis años del Ministerio Público.

Gatica señaló que "no estoy satisfecho con el resultado. Sin embargo, hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo".

Y preguntó entonces "por qué una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenado" y aseguró que es una discusión que debe abordar el futuro Congreso que él integrará a partir de marzo: "un delito tan grave no es juzgado con cárcel… eso tenemos que cambiarlo".

El expolicía, Claudio Crespo, tras el fallo, sostuvo que "no puede ser que el Ministerio Público esté obsesionado con perseguir a un carabinero que solamente cumplía con sus obligaciones en un episodio tan drástico y triste para la historia nacional como fue el estallido delictual".

La resolución del tribunal sostiene que "la prueba demostró que el personal empleó la fuerza de manera gradual durante toda la jornada, agotando sistemáticamente los medios menos lesivos antes de recurrir a la escopeta". (ANSA).