Chile.- Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el viernes 5 de diciembre
MADRID, 5 dic. 2025 (Europa Press) - EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos: -- 9.00 horas. Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias Trimestre 3/2025 (INE) https://www.epdata.es/datos/hipotecas-nacional-cantidad-importe-ejecu ciones-hipotecarias/146/espana/106 -- 9.00 horas. Índice de Precios de Vivienda Trimestre 3/2025 (INE) https://www.epdata.es/datos/indice-precios-vivienda-ipv-ine-evolucion -datos-graficos/82/espana/106 -- 9.00 horas. Índice de Producción Industrial Octubre 2025 (INE) https://www.epdata.es/datos/indice-produccion-industrial-ipi-ine-esta distica-datos-graficos/79/espana/106 ECONOMÍA INTERNACIONAL -- 11.00 horas. PIB en la zona euro, gráficos https://www.epdata.es/datos/desempleo-pib-inflacion-union-europea-ue- eurozona/432 -- 12.00 horas. IPC en Chile, gráficos https://www.epdata.es/datos/chile-datos-macroeconomicos-datos-grafico s/657 SOCIEDAD -- Precipitaciones semanales, en gráficos https://www.epdata.es/datos/precipitaciones-espana-datos-graficos/749 Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es