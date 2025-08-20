Chile: Alerta ante paltas peruanas contaminadas
Aunque no ha sido notificada de manera formal, la autoridad sanitaria aseguró que están verificando la información "a través de las redes del Sistema Internacional de Alertas Alimentarias", según señaló a medios locales el jefe del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud, Cristián Cofré.
El personero precisó que la situación está siendo abordada con una actualización de la regulación sanitaria, "la que prontamente estará oficializada", y también fortaleciendo "la vigilancia de los alimentos que están identificados y que puedan tener destino en el territorio nacional", indicó.
El cadmio es una sustancia presente en la naturaleza y en procesos industriales, explicó la autoridad local. Sus principales fuentes son el consumo de alimentos contaminados y la exposición al cigarro o tabaco.
Si bien un consumo eventual de paltas con cadmio no producirá una intoxicación aguda, la acumulación crónica puede llevar a un daño renal y algunos tipos de cáncer.
En la Unión Europea se detectaron envíos de paltas con niveles que superaban el umbral máximo de 0,05 mg/kg. (ANSA).
