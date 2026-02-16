Chile: alerta roja en Santiago y Valparaíso por ola de calor extremo

Senapred recomendó a la población "protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación".

En la región de Valparaíso, la medida abarca las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes, Marga Marga y Petorca, donde la Dirección Meteorológica de Chile pronostica los 37 grados tanto en el litoral como en la cordillera de la costa.

En tanto, en la región del Maule persiste desde hace dos días un incendio forestal que afecta a la zona cercana al Lago Vichuquén, en Alto Llico, que ya ha consumido más de 380 hectáreas.

El combate de las llamas está a cargo de la Corporación Nacional Forestal con dos helicópteros y cuatro aviones cisternas, y la acción de brigadistas de la institución y bomberos. (ANSA).