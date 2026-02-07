Chile: Alerta roja por incendios forestales ante ola de calor

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) emitió una alerta y activó el botón rojo para seis regiones: Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía, que son las zonas con mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios, y que permanecerá activa hasta el próximo lunes.

"Todos los incendios forestales tienen nombre y apellido. El 99,7% son causados por acción humana. La prevención depende de ti", señaló el organismo en su cuenta de X.

Las altas temperaturas se extenderán desde la región de Coquimbo en el centro-norte a El Maule en el sur del país, que a mediodía ya marcaba 30 grados y que superarán los 37° en extensas zonas. Además se espera viento intenso, con rachas de 40, 60 y 80 km/h, que se suma a la baja humedad, condición que eleva el riesgo.

Durante la mañana Conaf se encontraba en combate de cinco incendios activos, los más graves en la Región de El Maule, con 212 hectáreas consumidas; en La Araucanía otros siniestros afectan más de 35 hectáreas.

Hoy el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, encabezó una reunión del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que está en constante monitoreo de la emergencia, para coordinar cursos de acción ante los eventos meteorológicos.

"Es importante insistir en no tener conductas de riesgo que particularmente puedan generar en las zonas centro y sur incendios forestales devastadores como los que hemos tenido durante esta temporada", señaló la autoridad.

A las altas temperaturas se suma el pronóstico de tormentas eléctricas en el extremo norte de Chile en las regiones de Arica y Antofagasta, con precipitaciones intensas en cortos períodos en sectores cordilleranos. Un evento similar en la capital chilena el sábado pasado generó desborde de canales e inundaciones que dejaron más de 800 familias damnificadas, con más de 300 con pérdida total de viviendas. (ANSA).