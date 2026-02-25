Chile alista dos nuevos contratos privados de litio

SANTIAGO, 25 feb (Reuters) - El Ministerio de Minería de Chile prepara ‌dos nuevos contratos ‌de ⁠litio para presentarlos a aprobación de la Contraloría en marzo, impulsando así ​los esfuerzos para ⁠expandir ⁠la producción privada del metal más allá de ​los proyectos presentados a inicios del año.

* ‌Los dos contratos de ​adjudicación directa (Ollagüe y Laguna Verde) ​son independientes de los contratos vía licitación que el ministerio presentó en enero, dos de los cuales fueron rechazados.

* Su avance se enmarca en la Estrategia ​Nacional de Litio de Chile, que busca duplicar la producción ⁠del metal para 2034.

* El ministerio planea reingresar a ‌Contraloría cinco contratos (Salar de Ascotán, Quillagua Sur, Hilaricos, Salar de Piedra Parada, Salar de Agua Amarga) en próximos días, informó el miércoles el diario El Mercurio, mientras que otros tres (Quillagua Norte, Quillagua ‌Este, Planta El Águila) esperan la decisión del regulador.

* La ⁠Contraloría rechazó en enero dos contratos (Quillagua Norte, Quillagua ‌Este), alegando deficiencias legales en ⁠la forma en que el ministerio ⁠estableció los requisitos para la adjudicación.

* La Contraloría dictaminó que el ministerio carecía de autoridad para establecer sus propios requisitos de adjudicación, ya que esa facultad ‌recae exclusivamente en ​el Presidente.

* Chile aspira a aumentar la producción de litio de 280.000 toneladas métricas en 2024 a alrededor de ‌430.000 toneladas anuales en 2034. (Reporte de Kylie Madry )