Chile: Año Nuevo con calor extremo

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo hincapié en evitar conductas de riesgo y ante las celebraciones de Año Nuevo no utilizar cotillón metálico "que produce incendios, sobre todo donde hay instalaciones eléctricas y no utilizar globos de los deseos, que son estos que van con una velita y que uno no sabe dónde va a parar producto del viento y pueden originar no solo incendios forestales, sino que también en zonas urbanas", señaló.

La autoridad informó que a la fecha hay un 7% menos de incendios forestales que en 2025 y un 25% menos de superficie comprometida. Ello porque se han aumentado los recursos para su combate; en la temporada 2021-2022 estos ascendían a 75.000 millones, hoy superan los 160.000 millones de pesos.

"Que tengamos una capacidad de respuesta reforzada no implica que no existe riesgo, sobre todo cuando se producen incendios simultáneos", explicó el ministro.

Hasta el mediodía de esta jornada cinco incendios forestales se mantenían activos a nivel país.

Uno de ellos, el de San Carlos de Apoquindo, en la zona oriente de Santiago, se mantiene activo desde ayer con 800 hectáreas quemadas -a 200 metros de zonas urbanas- y ha teñido de gris la capital chilena.

La Corporación Nacional Forestal, Conaf mantiene la alerta roja en 158 comunas, definidas como puntos críticos, por su riesgo de ignición y propagación del fuego.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) sostiene alerta roja por calor extremo para seis regiones del país: Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble, y alerta amarilla para Biobío.

La Dirección Meteorológica de Chile reiteró que la alerta meteorológica está vigente hasta el 3 de enero en la zona centro-sur del país, que abarca desde Coquimbo a Ñuble, con un peak de calor para mañana 31 de diciembre. "Estamos enfrentando la primera ola de calor en la zona central, pero hay regiones que ya llevan tres desde noviembre", indicaron. (ANSA).