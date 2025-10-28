Chile apabulla a Bolivia y Uruguay empata con Argentina en Liga de Naciones femenina

Chile arrolló este martes a Bolivia al propinarle una goleada de 5-0 en la segunda jornada de la Liga de Naciones femenina de Sudamérica, en la que debutó Uruguay con un empate 2-2 frente a Argentina.

La Roja dominó por completo el balón y necesitó solo el primer tiempo para sellar la vapuleada sobre Bolivia. Las jugadoras del Altiplano fueron completamente superadas por la velocidad y la intensidad del juego chileno.

Sonya Keefe abrió el marcador en Rancagua en el minuto 3 al cambiar una falta por penal. La jugadora, figura del encuentro junto a Yanara Aedo, repitió el grito de gol en el 9.

La Roja volvió a la carga en el 17 con un tiro de zurda de Fernanda Pinilla y firmó la goleada en el 45+1 con una anotación de Yastin Jiménez. Para el segundo tiempo, las chilenas aceleraron el ritmo y, en el 47, Nayadet López puso el 5-0.

Bolivia se atrevió a llegar al arco de Christiane Endler apenas a los 71 minutos. A minuto seguido Ana Paula Rojas lanzó un tiro esquinado, pero la experimentada portera frenó el ataque.

"Es una segunda dura derrota. Lo que nos queda es trabajar", declaró al final del partido la capitana Rojas, con el rostro descompuesto por la goleada.

Admitió que a su equipo le faltó "trabajo" y "concentración".

En Montevideo, la Celeste se estrenó en la Liga de Naciones con un empate 2-2 ante Argentina. A las uruguayas les costó encender motores y cedieron espacios a su rival durante los primeros 20 minutos del encuentro.

La rabia de un gol anulado por posición adelantada sirvió de combustible y, en el 34, Stephanie Lacoste puso el primero de Uruguay. Belén Aquino convirtió el segundo en el 72.

El turno de Argentina llegó en el segundo tiempo. Maricel Pereyra descontó para la Albiceleste en el 48 y Annika Paz salvó el empate con un gol de cabeza en el 89, tras un pase maestro de Florencia Bonsegundo.

En el segundo turno de la jornada miden fuerzas Ecuador con Colombia y Paraguay con Venezuela.

Clasificación:

- Pts J G E P Gf Gc

1. Chile 4 2 1 1 0 5 0

2. Argentina 4 2 1 1 0 5 3

3. Ecuador 3 1 1 0 0 4 0

4. Colombia 3 1 1 0 0 4 1

5. Uruguay 1 1 0 1 0 2 2

5. Venezuela 1 1 0 1 0 0 0

7. Paraguay 0 1 0 0 1 1 3

8. Perú 0 1 0 0 1 1 4

9. Bolivia 0 2 0 0 2 0 9

