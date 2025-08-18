Chile: Aprueban extradición a Colombia de sicario venezolano

Un tribunal de Santiago solicitó la prisión preventiva en Bogotá, hasta donde ayer fue trasladado Mejía Hernández, de 19 años.

"La colaboración internacional en este tipo de investigaciones resulta clave. La existencia de procesos como las detenciones, permite que los canales jurídicos, judiciales y diplomáticos tengan tiempo cuando son identificados", destacó el fiscal Miguel Ángel Orellana.

La captura del sicario fue posible tras un trabajo de inteligencia y la coordinación entre las policías de ambos países.

El canciller chileno Alberto Van Klaveren, valoró en su cuenta en X "la permanente cooperación y colaboración entre Chile y Colombia en materias de extradición", adelantando que "esperamos concretar el regreso del imputado en un corto plazo".

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, precisó que experiencias previas de extradición con Colombia han sido expeditas y esperan lo mismo en este caso. "No más allá de dos o tres meses", señaló.

El imputado permanecía prófugo desde el 10 de julio, cuando fue liberado por errores de protocolos y comunicación entre Gendarmería y el Poder Judicial, solo un día después de ingresar a prisión preventiva.

Apenas 48 horas después salió por la frontera norte del país hacia Perú. Según revelan medios locales hoy, una fotografía subida por su hermana a redes sociales habría sido clave para dar con su ubicación. (ANSA).