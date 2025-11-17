Chile.- Arranca un juicio contra un acusado de asesinar a su compañero de piso, postrado en silla de ruedas

MADRID, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Audiencia Provincial de Madrid arranca mañana un juicio contra un hombre de nacionalidad chilena acusado de acabar el 30 de julio de 2024 con la vida de su compañero de piso en el distrito de Villa de Vallecas.

El fiscal solicita para el procesado prisión permanente revisable por un delito de asesinato, con la agravante del artículo 140.1.1ª, al concurrir especial vulnerabilidad de la víctima.

Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el acusado convivía con la víctima desde 2023. En la mañana de los hechos, presuntamente atacó de forma súbita a su compañero, que se encontraba sentado en una silla de ruedas debido a una lesión medular.

La Fiscalía sostiene que el acusado le asestó múltiples puñaladas con un cuchillo de cocina, provocándole lesiones graves en la zona cervical, torácica y abdominal que derivaron en un shock hemorrágico y su fallecimiento casi inmediato.

Horas después, el acusado se personó en una comisaría de Puente de Vallecas y comunicó a los agentes que había acabado con la vida de su compañero, extremo que fue confirmado por la Policía en el domicilio.

Fue detenido ese mismo día y permanece en prisión provisional desde el 1 de agosto de 2024.

El fiscal califica los hechos como un delito de asesinato con alevosía, con la circunstancia agravante al concurrir especial vulnerabilidad de la víctima. Además, reconoce la atenuante de confesión por haberse presentado voluntariamente ante la Policía.

Por estos hechos, solicita para el acusado la pena de prisión permanente revisable, además del pago de diversas indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil: cuantías superiores a 98.000 euros para cada uno de los dos hijos menores de la víctima, la misma cantidad para su esposa y 16.500 euros para su hermana.