Chile: Atendidas 11 personas, 4 de ellas evacuadas al hospital, tras arder una nevera en un piso de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un total de 11 personas han sido atendidas por el personal sanitario,

cuatro de ellas evacuadas a distintos centros hospitalarios, tras un

incendio originado en la madrugada de este lunes en un piso en la

calle Santiago de Chile de la capital gallega. Según ha informado el CIAE 112 Galicia, la central recibió el aviso a

las 6,20 horas, cuando el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia

061 informó de un frigorífico ardiendo en la tercera planta de un

edificio situado en el número 34-36 de esta calle. El CIAE 112 Galicia ha informado de que 11 personas tuvieron que ser

atendidas. Por su parte, el Servicio de Urxencias Médicas 061 ha

indicado que cuatro personas tuvieron que ser evacuadas a centros

hospitalarios y que otras cuatro fueron dadas de alta tras ser

atendidas en el punto. En concreto, un hombre de 73 años y una mujer de 70 fueron derivados

al Hospital La Rosaleda; mientras que una mujer de 53 y una de 79

fueron derivadas al Hospital Clínico de Santiago. Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Santiago, agentes de la

Policía Nacional y Local y efectivos de Protección Civil. Minutos después del primer aviso, varios vecinos llamaron al 112

Galicia al verse atrapados en sus casas por la presencia del humo en

las escaleras. Además, otros optaron por desalojar el inmueble de

manera preventiva. Una vez controlado el incendio y ventilado el edificio, todos los

residentes pudieron regresar a sus viviendas. Según confirmaron los bomberos, el fuego tuvo su origen en la cocina

de la vivienda afectada, que ardió por completo, mientras que el

resto de la casa sufrió daños por las altas temperaturas.

