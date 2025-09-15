Chile: Atendidas 11 personas, 4 de ellas evacuadas al hospital, tras arder una nevera en un piso de Santiago
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -
Un total de 11 personas han sido atendidas por el personal sanitario,
cuatro de ellas evacuadas a distintos centros hospitalarios, tras un
incendio originado en la madrugada de este lunes en un piso en la
calle Santiago de Chile de la capital gallega. Según ha informado el CIAE 112 Galicia, la central recibió el aviso a
las 6,20 horas, cuando el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia
061 informó de un frigorífico ardiendo en la tercera planta de un
edificio situado en el número 34-36 de esta calle. El CIAE 112 Galicia ha informado de que 11 personas tuvieron que ser
atendidas. Por su parte, el Servicio de Urxencias Médicas 061 ha
indicado que cuatro personas tuvieron que ser evacuadas a centros
hospitalarios y que otras cuatro fueron dadas de alta tras ser
atendidas en el punto. En concreto, un hombre de 73 años y una mujer de 70 fueron derivados
al Hospital La Rosaleda; mientras que una mujer de 53 y una de 79
fueron derivadas al Hospital Clínico de Santiago. Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Santiago, agentes de la
Policía Nacional y Local y efectivos de Protección Civil. Minutos después del primer aviso, varios vecinos llamaron al 112
Galicia al verse atrapados en sus casas por la presencia del humo en
las escaleras. Además, otros optaron por desalojar el inmueble de
manera preventiva. Una vez controlado el incendio y ventilado el edificio, todos los
residentes pudieron regresar a sus viviendas. Según confirmaron los bomberos, el fuego tuvo su origen en la cocina
de la vivienda afectada, que ardió por completo, mientras que el
resto de la casa sufrió daños por las altas temperaturas.
