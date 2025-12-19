Chile avanza en crear un parque nacional en el fin del mundo para proteger la vida silvestre

Por Nicolás Cortés

CABO FROWARD, CHILE, 19 dic (Reuters) - Al final del continente americano, donde la tierra se transforma en bosques subantárticos, mares helados y glaciares, Chile se prepara para crear un parque nacional para proteger la vida silvestre en peligro de extinción y ecosistemas únicos.

El propuesto Parque Nacional Cabo Froward, en la península Brunswick, en el extremo sur, abarcaría unas 150.000 hectáreas de bosques, turberas, glaciares y costa frente al Estrecho de Magallanes. "La península de Brunswick tiene como un mosaico de ecosistemas tanto marinos, costeros, terrestres", afirmó Benjamín Cáceres, coordinador de vida silvestre de Rewilding Chile, y agregó que la actividad humana, desde la industria hasta el turismo, debe ser regulada para evitar daños al frágil entorno.

"Son lugares de resiliencia. Son lugares que permiten mantener un equilibrio y un refugio de estas especies que están hoy en día en peligro de extinción", agregó.

Rewilding Chile, una fundación creada por el fallecido filántropo y fundador de la firma de ropa outdoor The North Face, Douglas Tompkins, culminó en noviembre la donación de unas 127.000 hectáreas de tierra al gobierno chileno con la condición de que el parque nacional se cree dentro de dos años.

El parque albergaría la población continental más austral del huemul, una especie en peligro de extinción, y sus productivas aguas sustentan una vasta cadena alimentaria marina que incluye ballenas, leones marinos y orcas.

La coordinadora del proyecto, Gabriela Garrido, dijo que las autoridades esperan finalizar el decreto en los próximos meses, sumando el parque a un corredor biológico de ocho millones de hectáreas en la Patagonia que incluye los Parques Nacionales Kawésqar y Alberto de Agostini.

La directora de Rewilding, Carolina Morgado, dijo que el parque apunta a ser una fuente sustentable de desarrollo económico en la región, porque sería el primero dentro del municipio de Punta Arenas, la capital regional más austral de Chile.

La fundación trabaja en planes para que el parque incluya senderos para caminatas, instalaciones y zonas de acampada para turistas. (Reporte de Nicolás Cortés; escrito por Alexander Villegas)