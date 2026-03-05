Chile: Avanza proyecto de arresto domiciliario para violadores de DDHH

La iniciativa -que está en su primer trámite legislativo- regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas para reos con enfermedades crónicas, discapacidad o que tengan una edad mínima de 70 años, permitiendo que cumplan la pena en arresto domiciliario total.

"Hoy es un día negro para la democracia, para la protección de los derechos humanos, para la persecución penal en nuestro país", subrayó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.

El presidente Gabriel Boric, en su cuenta de X, hizo un "sentido llamado al Senado de la República para que no retrocedamos en derechos humanos en Chile, por quienes sufrieron, por quienes lucharon, por las víctimas de estos graves delitos, por el presente y el futuro".

La norma viene a responder a los intentos de la derecha chilena de sacar de prisión a varios de los exmilitares presos en la cárcel de Punta Peuco -reconvertida hace poco en penal común-, argumentando su avanzada edad y los problemas de salud que enfrentan.

Gajardo alertó que el proyecto pone en grave peligro la seguridad de Chile, porque no solo podrían ser beneficiados los condenados por crímenes de lesa humanidad, sino también por delitos de homicidio, parricidio, femicidio, violación y abusos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes.

"Esto podría beneficiar a más de 12 mil criminales peligrosos", con la prisión domiciliaria, destacó.

La senadora democratacristiana Yasna Provoste anunció que hará reserva de constitucionalidad, argumentando que la iniciativa incumple tratados internacionales suscritos por Chile.

En el debate se planteó que la iniciativa va en contra de tratados internacionales suscritos por Chile como el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional, sin considerar además las observaciones que hizo la Corte Suprema. (ANSA).