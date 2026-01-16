Chile: ayuda a Argentina por incendios en la Patagonia

Luego de la solicitud realizada por el país vecino, Chile envió un avión monomotor de alta maniobrabilidad AT-802 y un helicóptero ligero multipropósito AS350 B3, que estarán en territorio argentino por 10 días y 70 horas de operación, financiados por la Unidad de Gestión de Riesgo y Emergencia de la Subsecretaría del Interior de Chile.

"Chile tiene una larga tradición de colaboración con los países hermanos frente a emergencias o desastres como los incendios forestales. También nosotros hemos recibido ayuda en momentos de emergencia o de crisis", apuntó hoy el subsecretario Víctor Ramos, quien aclaró que la gestión no implica descuidar las capacidades de este país para combatir sus propios siniestros en el marco del Plan Nacional Contra Incendios Forestales 2025-2026.

"La solidaridad y la cooperación entre países hermanos son fundamentales para abordar las catástrofes que ponen a prueba nuestras capacidades. Esperamos que Argentina pueda superar muy pronto esta situación", afirmó el canciller Alberto van Klaveren.

Desde la Corporación Nacional Forestal, Conaf, destacaron que el envío de las aeronaves junto al análisis y prognosis de los incendios forestales, elaborados por equipo de la entidad, dan cuenta de la colaboración y la lucha contra estas emergencias no conocen fronteras.

Previamente y luego de la solicitud del municipio argentino de Esquel, Provincia de Chubut, el Cuerpo de Bomberos de Palena, de la región de Los Lagos, en el sur chileno, envió un contingente de cinco voluntarios con experiencia en incendios forestales, un carro bomba y una camioneta de apoyo. (ANSA).