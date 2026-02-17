Chile: baja un 54% la migración irregular en frontera norte

En visita a la región de Arica y Parinacota y desde el cuartel Las Machas del Ejército, la secretaria de Estado destacó el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) en el control fronterizo durante la administración del presidente Gabriel Boric.

"Se ha hecho un trabajo muy necesario que ha significado que del peak de ingresos irregulares registrado en 2021 se ha bajado proporcionalmente en más de la mitad y también se ha desbaratado mucho contrabando y crimen organizado", señaló en declaraciones a medios locales.

La ministra también relevó la labor de Carabineros y la Policía de Investigaciones que se hacen cargo de quienes son sorprendidos ingresando de forma irregular a Chile, tras ser aprehendidos por las fuerzas militares.

En el contexto de la visita al norte, además, anunció la incorporación de tres nuevos drones de largo alcance, que llegarán en marzo como parte del Sistema Integrado de Frontera (Sifron).

La iniciativa fue impulsada por la actual administración y combina el despliegue militar para el control fronterizo, con una inversión tecnológica superior a US$ 13 millones.

"Con todo el equipamiento, con todas las instalaciones, estamos cerrando una etapa importante en la frontera", indicó Delpiano.

Los nuevos equipos -que se suman a otros 18 que ya están operando- están diseñados para operar en condiciones extremas, con cámaras de vigilancia de rotación 360°, sensores térmicos, capacidad de seguimiento automático de objetivos en movimiento y una alta resolución que permite cartografiar más de 1000 hectáreas en un solo vuelo. (ANSA).