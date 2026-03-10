Chile: bilaterales de Kast antes del cambio de mando

La ceremonia principal de transmisión del mando presidencial tendrá lugar el mediodía de este miércoles en el Congreso Nacional, ubicado en la ciudad puerto de Valparaíso, a una hora y media de la capital.

En ella estarán presentes 12 jefes de Estado, entre otros el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el argentino Javier Milei, y más de 1000 invitados, entre las delegaciones extranjeras y autoridades chilenas.

Hoy, la agenda del líder republicano tendrá lugar en el Palacio Cousiño de la capital chilena, Santiago, con reuniones con el rey de España, Felipe VI, y los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Panamá, José Raúl Mulino; Costa Rica, Rodrigo Chaves, y de Uruguay, Yamandú Orsi.

Los encuentros comienzan a las 9 de la mañana y finalizarán pasadas las 18.30 y suman una veintena de reuniones protocolares, entre las que figuran citas con el Secretario General de la OEA, Albert Ramos; el director del Observatorio Europeo Austral (ESO), Xavier Barcons; la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro; y la senadora y ministra de Universidad e Investigación de Italia, Anna María Bernini.

Al final del día, las actividades oficiales contemplan una recepción a los jefes de las delegaciones oficiales, por parte del actual canciller Alberto van Klaveren en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El presidente electo pernoctará en la residencia presidencial del Palacio Cerro Castillo, en la Región de Valparaíso, donde este miércoles luego del cambio de mando y el juramento a los ministros del nuevo gabinete, Kast ofrecerá un almuerzo a las delegaciones internacionales.

Por la tarde y ya en Santiago, el presidente y la primera dama, María Paz Adriasola, recibirán el saludo de los invitados extranjeros en el Palacio de La Moneda, para posteriormente cerrar la jornada con una recepción.

Una de las tradiciones que retomará el líder ultraconservador será la de vivir en el palacio presidencial -desde esa misma noche-, situación que no acontecía desde el segundo mandato de Carlos Ibáñez del Campo entre 1952 y 1958. La decisión pretende enviar una señal de sobriedad y austeridad al país. (ANSA).