Chile.- Bizkaia celebra este jueves y viernes la VI edición de los Sarekin Days 25, con más de 800 inscripciones

BILBAO, 25 Nov. 2025 (Europa Press)

Bizkaia convocará este jueves y viernes a su ecosistema emprendedor, junto a entidades y agencias de apoyo al emprendimiento de Chile, Cataluña, Canarias y Madrid, en la VI edición de los Sarekin Days, las Jornadas del Emprendimiento en Bizkaia que se celebrarán en la Torre Iberdrola.

El encuentro, organizado por DEMA, la Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento, y promovido por el Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, vuelve a superar las 800 inscripciones, "consolidándose como el mayor espacio del territorio dedicado al emprendimiento de proximidad", según han destacado desde DEMA.

Las jornadas acogerán a personas emprendedoras, entidades de apoyo, organizaciones de la economía social, centros formativos y agentes internacionales para analizar tres ejes estratégicos: la transmisión empresarial, la economía social y la cooperación entre redes.

El programa combina análisis especializado, experiencias internacionales y actividades orientadas a la generación de nuevas oportunidades.

La jornada de este jueves se abrirá con un bloque dedicado a la transmisión empresarial, centrado en los procesos de relevo que garantizan la continuidad de la actividad económica en pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores vinculados al comercio local.

En este apartado intervendrá David Fonseca, CEO y cofundador de EquityX, con experiencia en más de cuarenta países y colaboraciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea y el Ejército estadounidense. Su intervención permitirá contextualizar modelos internacionales de sucesión, preservación de empleo y transmisión de conocimiento empresarial, según han avanzado desde DEMA.

El programa continuará con la exposición de experiencias y análisis vinculados a la economía social, con casos que muestran su contribución al empleo estable, la participación en la gestión y la cohesión territorial.

Durante la tarde, las sesiones se orientarán al branding personal para emprender, con tres de los mayores expertos a nivel nacional, dirigidas a apoyar a las personas emprendedoras en la definición y comunicación estratégica de sus proyectos.

Por su parte, la jornada del viernes comenzará con la presentación del estudio internacional Red de Redes, elaborado por DEMA. Gloria Múgica, directora gerente, e Isabel Muela, subdirectora gerente, expondrán las conclusiones del análisis realizado en distintos territorios sobre estructuras de apoyo, patrones de acompañamiento y oportunidades de cooperación en red.

Posteriormente, el encuentro internacional dará cita a representantes de SERCOTEC (Chile), Xarxa Emprèn (Cataluña), la Red CIDE - Instituto Tecnológico de Canarias y Impact Hub Madrid, que presentarán sus modelos de funcionamiento, metodologías de apoyo y experiencias de colaboración. Tras sus intervenciones, Gloria Múgica moderará una mesa de diálogo para contrastar retos comunes y posibles líneas de cooperación.

El bloque institucional incluirá la intervención de la diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, antes de la entrega de los Premios Sarekin 2025, primera edición de estos galardones que reconocen la sostenibilidad empresarial, la transmisión de negocios y la trayectoria vinculada al impacto social.

La jornada concluirá con un espacio de networking orientado a facilitar la conexión entre entidades y personas emprendedoras.