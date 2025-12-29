Chile: Bombero muere mientras combatía incendio forestal

Se trataba del comandante de Bomberos de Litueche, Luis Becerra, quien fue llevado hasta el hospital más cercano, donde murió a pesar de las maniobras de reanimación del personal médico.

La información fue confirmada por el alcalde de Litueche, Rodrigo Palominos, quien señaló a CNN Chile que "nos entristece a todos. Era un hombre que es muy conocedor del sector, años, años siendo comandante de acá del cuerpo, con con bastante trayectoria".

La muerte del bombero se produce en momentos en que la zona central de Chile está siendo azotada por una ola de calor extrema, donde las temperaturas han sobrepasado los 33 grados y que llegarían hasta los 37° en El Maule, zona centro sur de Chile.

Es la segunda muerte de un voluntario registrada en los últimos diez días, luego del fallecimiento de un voluntario en un incendio declarado en Santiago.

En medio de la ola de calor y que pronostica el Año Nuevo más caluroso en lo que va del siglo -entre 35° y 36°-, una extensa columna de humo cubre el sector oriente de la capital, debido a un incendio forestal que en horas de la tarde de este lunes se desató en un cerro de la comuna de Las Condes.

Catorce compañías de bomberos de Santiago combaten el siniestro que afecta pastizales y matorrales de un Cerro de San Carlos de Apoquindo, en la parte posterior del recientemente inaugurado estadio Claro Arena, de la Universidad Católica.

