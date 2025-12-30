Chile: Bonanza del cobre recibirá al gobierno de Kast

Chile es el principal productor de cobre del mundo y el impacto del precio del metal en sus finanzas es crucial, considerando que casi la mitad de sus exportaciones son de ese mineral.

En lo que va del año el precio promedio del cobre es de US$4,50 por libra, y en los últimos dos meses ya superó los 5 dólares.

El Banco Central chileno subió hace pocos días la proyección del precio del cobre para el próximo año, desde los US$4,30 a US$4,70, por sobre la estimación del propio Gobierno, de US$4,38 la libra.

La economista Macarena García, del Think Tank de derecha Libertad y Desarrollo, al analizar el precio del cobre señala que "de alcanzar un promedio de US$5 en el 2026, le generaría en torno a US$2.300 millones de ingresos adicionales. Si alcanzara un promedio de US$5,5, entonces obtendría en torno a US$4.000 millones de ingresos adicionales", proyectó. (ANSA).