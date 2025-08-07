Chile: Boric a los jóvenes, “manténganse rebeldes”

Frente a una audiencia juvenil, convocada para abordar la hiperconexión y el "brainrotting", (que alude a la fatiga mental por exceso de contenido superficial y caótico en redes sociales), el mandatario reconoció que "hoy es más fácil para muchos de mi generación y de generaciones anteriores, comunicarse en inglés, francés o incluso en chino con los traductores, que comunicarse con un joven, porque no estamos hablando el mismo lenguaje", afirmó.

El presidente aseguró que "una de las cosas que he aprendido en política es que cuando la historia se corta por generaciones, perdemos mucha riqueza".

Con 39 años y una hija de seis semanas, Boric cuestionó que la llamada "generación de cristal" sea la más mimada de la historia: "son los niños que menos tienen lo que quieren, porque lo que quieren es estar con sus padres… y estos también están pegados al teléfono o al trabajo", dijo.

Valorando medidas de su gobierno, como la Ley de las 40 horas, que redujo la jornada laboral en Chile, apuntó a la pobreza de tiempo que aqueja a la sociedad: "Si no tenemos tiempo para encontrarnos, jugar, compartir, vamos a dejar de conversar y nuestra sociedad se va a quebrar. Y el lenguaje común que ya no es el castellano… es o puede ser el de la tecnología", declaró.

Con todo, sostuvo que "la cancha, la plaza y la bicicleta son irremplazables", invitándolos a recuperar también los espacios públicos.

Ante líderes de distintas regiones del país y que también tendrá expositores internacionales, reunidos en una iniciativa que promueve el pensamiento crítico, la innovación y la participación activa en los desafíos del futuro, el presidente cerró con un particular llamado: "Manténganse rebeldes, cuestiónennos, no crean todo lo que les dicen", expresó Boric, compartiendo su propia experiencia y la de varios que lo acompañan en su gobierno.

"Nosotros estamos en política porque decidimos cuestionar a la generación anterior. Hoy trabajamos con ellos, pero para poder entrar se requiere romper un poco", concluyó. (ANSA).