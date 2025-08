Chile: Boric anuncia una "auditoría internacional e independiente" sobre el derrumbe en la gran mina de El Teniente

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha anunciado este domingo la apertura de una "auditoría internacional e independiente" sobre el derrumbe en la gran mina de cobre El Teniente que ha acabado con la vida de seis trabajadores, por los que ha fijado tres días de luto nacional hasta este martes, 5 de agosto. Así lo ha afirmado en una rueda de prensa en la que ha defendido la "plena objetividad y que no exista ningún tipo de defensa corporativa para establecer no solamente qué sucedió, sino cuáles son las responsabilidades de lo sucedido y eso se establezca claramente por la memoria y el respeto que le debemos a las familias de los mineros fallecidos y también por el respeto que tenemos por los trabajadores de la minería en Chile". En este sentido, ha solicitado a las autoridades chilenas que sean "muy diligentes" en su investigación "para poder establecer lo que corresponde y darle paz y tranquilidad a las familias", a quienes ha trasladado sus "más sinceras condolencias en estos momentos que sin lugar a dudas son difíciles". "Es un día doloroso para el país y por ello he decidido decretar tres días de duelo nacional a partir de hoy, domingo 3, (lunes) 4 y martes 5 de agosto, para honrar la memoria de Paulo, Gonzalo, Alex, Carlos, Jan y Moisés, y acompañar a sus familias y seres queridos de su dolor", ha anunciado tras confirmarse la muerte de seis mineros, de los que ha destacado que "perdieron la vida generando y trabajando por Chile" en un sector que es "parte de la esencia del país". Tras el hallazgo este sábado del primer cuerpo sin vida, durante las horas siguientes los efectivos de salvamento han terminado encontrando los restos mortales de otros cuatro mineros en diversos puntos de la galería donde terminaron sepultados el jueves tras un seísmo de 4,3 que sacudió la mayor mina de cobre del mundo, en el centro del país.