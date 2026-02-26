Chile: Boric contra doctrina Trump en América Latina

El mandatario intervino durante el lanzamiento de la Memoria Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores 2022 - 2026, abordando las consecuencias de la nueva versión de la doctrina Monroe impulsada por el presidente estadounidense.

"En la práctica, esta lógica está ya traduciéndose en varios países de América Latina en que la cooperación económica, tecnológica o de seguridad con Estados Unidos quede condicionada a una posición subordinada a esta mirada del mundo", alertó.

Criticó que la aplicación de esta doctrina supone que "América Latina debe alinearse con los criterios de seguridad nacional y de desarrollo de Washington y limitar los vínculos considerados incómodos o competitivos, so pena de castigos o consecuencias para los pueblos o gobernantes electos que no sigan este camino".

Las palabras del mandatario se dan en el contexto de una crisis diplomática con Estados Unidos, sin precedentes desde su retorno a la democracia, luego que el gobierno de Trump revocara las visas a 3 funcionarios chilenos como represalia al proyecto de cable submarino de Hong Kong a Valparaíso, a cargo de una empresa china.

Ante la crisis, Boric dio cuenta que la aprobación o rechazo del proyecto quedará en manos del futuro presidente José Antonio Kast, quien el próximo 7 de marzo se reunirá por primera vez con Trump en la cumbre de Miami.

En la ceremonia, el presidente chileno también mandó un mensaje a su sucesor: "La política internacional debe tener una continuidad y quienes tenemos el honor de ejercerla por el tiempo que dura nuestro mandato debemos tener en cuenta, respetar y aprender de lo que se ha hecho antes. Quedará a juicio de la historia, que hemos cumplido con ese mandato", señaló. (ANSA).