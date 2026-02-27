Chile: Boric contra gobierno israelí: "Asesinos y criminales"

"El gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina", escribió el mandatario en X, tras compartir la noticia, denunciada por la BBC y que ha tenido gran impacto mundial.

El mandatario ha sido un duro detractor de la arremetida militar del gobierno israelí en la Franja de Gaza. Durante su mandato no ha cejado en denunciar la violencia contra los civiles que han perdido la vida "solo por ser palestinos".

"Gaza es una crisis global porque es una crisis de la humanidad", denunció en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre pasado, donde también manifestó su esperanza de que el premier Benjamín Netanyahu enfrente la justicia internacional.

La comunidad en Chile es la mayor de la diáspora palestina fuera de Medio Oriente, con al menos 500.000 personas. (ANSA).