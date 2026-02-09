Chile: Boric critica la "batalla cultural" de Kast

"Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, yo creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural", sostuvo Boric hoy en la ceremonia de promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

El presidente hizo ver que "hay muchas tareas cotidianas, del día a día que culturalmente los hombres no tenemos integradas y que, si ellas no vieran no se harían… muchas (de esas tareas) los hombres, sencillamente, no las computamos y ahí hay un problema cultural de fondo", enfatizó

"Las políticas con perspectiva de género no son de pintar rosado las caletas… como muchas veces ridiculizan", señaló sobre la iniciativa y ejemplificó su importancia con un ejemplo: "Se imaginan por un segundo que las mujeres que cuidan se fueran a huelga? Se paraliza el país… creo que todavía hay muchos, principalmente hombres, que no dimensionan cómo cuidar es trabajar y cómo ese trabajo sostiene también el trabajo del resto", afirmó

El mandatario en ejercicio replicó los cuestionamientos desde la derecha a la política de cuidados, destacando el valor de cuidar la salud mental de las cuidadoras: "cuando algunos dicen que es simbólico, que insolente que es la ignorancia a veces", comentó

En la ceremonia, Boric también insistió en sus críticas al partido de derecha, Unión Demócrata Independiente (UDI), por postergar la última etapa de discusión del proyecto de ley de Sala Cuna Universal -que equipara el derecho para hombres y mujeres-, y que su administración intenta dejar promulgada tras un largo debate legislativo, antes del cambio de mando del 11 de marzo

Explicó que "todas las semanas (la UDI que preside la comisión a cargo) inventa una excusa para decir que no va a aprobar (la ley de) sala cuna.. y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren darle un logro al gobierno"

En esa línea, defendió que se trata de un derecho y "dignidad para las mujeres de nuestra patria que no pueden seguir esperando… sáquense ustedes la foto si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto, pero aprobémoslo la primera semana de marzo. No sigamos esperando", abogó. (ANSA)