Chile: Boric, "Cuba es una dictadura"

"Es muy claro que en Cuba no hay una democracia, es un régimen de partido único, no hay libertad de expresión", declaró el mandatario, matizando que "la primera responsabilidad es de quienes gobiernan Cuba, aunque no se pueden negar los efectos del bloqueo".

La declaración de Boric se da en medio de la crisis de la izquierda tras la dura derrota en las presidenciales y del proceso de autocrítica que han levantado varios sectores, que buscan definir las causas de la llegada de la ultraderecha chilena al poder.

Este lunes, el líder del Partido Comunista chileno, Lautaro Carmona, replicó que Boric "tiene una opinión muy descalificadora respecto al proceso cubano. Le diremos todas las veces que no estamos de acuerdo. Nos parece un error, una equivocación".

"Decir que uno tiene una relación de amistad, de valoración de lo que es el proceso cubano, no significa que uno esté postulando para Chile una propuesta igual que la de Cuba, porque Chile es otro país, tiene otra idiosincrasia, tiene otra cultura", aclaró el dirigente comunista.

Y Jaime Sáez, jefe de la bancada de diputados del Frente Amplio, principal partido de la coalición gobernante, ligó el debate a la situación con Estados Unidos: "Cuba no es una democracia. Ahora, ¿significa eso que Cuba tiene que ser invadido por Estados Unidos? Me parece que no. El Salvador también es una dictadura. Estados Unidos se parece cada vez más a una dictadura", señaló. (ANSA).