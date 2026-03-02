Chile: Boric defiende transparencia ante Kast por cable submarino chino

"Acá no hay nada oculto, hemos sido absolutamente transparentes", afirmó el mandatario, que sostuvo que conversó con Kast previo a que trascendiera la revocación de visas por parte de EE.UU. a su ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios de la cartera, responsables de una parte de la tramitación del proyecto, el pasado 20 de febrero.

"Hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica, para transmitirle mi percepción respecto al asunto y ya que Estados Unidos había manifestado estas amenazas", detalló en una entrevista a Megavisión, que será transmitida íntegramente esta noche.

La futura vocera del gobierno de Kast, Mara Sedini, dijo hoy que el accionar del Ejecutivo en el caso del cable submarino fue "equívoco, inexacto y poco transparente".

El caso del cable submarino tramitado por la empresa China Mobile ha estado en el centro de la polémica y ha enturbiado las actividades previas del traspaso de mando del 11 de marzo próximo.

Kast anunció que solicitó una reunión extraordinaria a Boric con todos los ministros involucrados, la que tendrá lugar este martes a primera hora. (ANSA).