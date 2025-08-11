Chile: Boric divulga test antidrogas y critica campaña sucia

"Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé", escribió Boric en su cuenta de X. El presidente divulgó exámenes de este año con resultados negativos al consumo de anfetaminas, canabinoides, cocaína, opiáceos y fenciclidina, en vísperas de la votación de un proyecto de ley que obligará a altas autoridades del Estado y el Congreso a realizarse test de drogas para acceder a sus cargos.

Por su parte, la vocera del Gobierno, la ministra Camila Vallejo, denunció la existencia de una campaña contra el presidente "pretendiendo relacionarlo con un supuesto consumo", y recordó que ya siendo candidato Boric había enfrentado las mismas acusaciones. (ANSA).