Chile: boric es despedido con acto masivo frente a La Moneda

Visiblemente emocionado y ante una multitud en la Plaza de la Constitución, el mandatario señaló que en su gobierno recorrió Chile entero y siempre se encontró "con el pueblo chileno que no se deja doblegar ante incendios ni terremotos, ese que se rebela ante amenazas vengan de donde vengan".

"Soy un presidente joven y asumí con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieron y prometo, desde el fondo de mi corazón, que he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta responsabilidad. Y puedo decir que me voy con la frente en alto y con las manos limpias", declaró el mandatario que asumió el cargo con 36 años.

Frente a la manifestación ciudadana en su organización y convocatoria, Boric agradeció a parte de sus ministros, pidiendo que lo acompañaran en el que fue su último discurso masivo como mandatario.

Junto a la vocera Camila Vallejo, los titulares de Interior, Álvaro Elizalde; Economía, Álvaro García; de Minería, Aurora Williams; y Hacienda, Nicolás Grau, pasó revista a los principales logros de su administración. Mencionó la nueva ley de pesca "que terminó con ley corrupta que antes había sido promulgada bajo los intereses de algunas pocas empresas", dijo.

Destacó también la ley Chile Cuida, que reconoce los derechos de cuidadoras/es; el copago cero para usuarios de la salud pública; la ley de Royalty Minero que hoy permite redistribuir a los municipios la riqueza minera del país, la ley TEA que reconoce los derechos sociales y educativos personas con espectro autista y la reforma de pensiones, el mayor cambio previsional al sistema en décadas. (ANSA).