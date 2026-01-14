Chile: Boric inscribirá candidatura de Bachelet a la ONU

El mandatario explicó que se trata de una decisión de Estado, manifestada en septiembre pasado en el contexto de la Asamblea General de la ONU, antes de las elecciones presidenciales en Chile, y que incluso en importantes sectores de la derecha local entienden que la candidatura ya ha sido proclamada.

"Por la trayectoria que tiene la (ex) presidenta Bachelet me parece que es indiscutible -y así se entiende en todo el mundo-, que es una de las personas con el currículum para los momentos difíciles que se viven en el mundo y el multilateralismo, para asumir una responsabilidad de estas características", aseguró Boric en entrevista en CNN Chile.

Precisó que los plazos los están viendo en conjunto con la expresidenta y en conversaciones también con otros líderes mundiales.

Aunque reconoció que en "el proceso de selección, finalmente, tiene siempre encima la posibilidad de veto de los que se llaman 5P, las cinco potencias", dijo sobre Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia.

En la actual oposición de derecha a su gobierno han enfatizado que la ex presidente de Chile, en dos períodos, ha perdido posibilidades de llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas por las continuas críticas que ha realizado Boric al presidente de EE.UU. Donald Trump y a sus políticas, abriendo el flanco a un posible veto.

Consultado por CNN al respecto afirmó que la exmandataria, que ya ha estado al frente de ONU Mujeres y ha sido Alta Comisionada para los Derechos Humanos, concuerda con que es necesario ser fiel a las convicciones en materia internacional.

"Yo lo he conversado con la (ex) presidenta Bachelet… uno tiene que actuar no escondiendo las cartas de lo que cree, ahora si Estados Unidos decidiera vetarla, tendrá que justificarlo", explicó.

Añadió que también "hemos sido muy duros con Rusia condenando de manera clara la invasión ilegítima a Ucrania; y Rusia también es una de las potencia con capacidad de veto", concluyó.

La confirmación de la candidatura de Bachelet este martes, se produce en la misma jornada en que se conoció otra aspirante al cargo de la primera mujer en dicho cargo en la historia del organismo: la diplomática ecuatoriana Ivonne de Baki, que postula por Líbano, pues tiene doble nacionalidad.

Otros postulantes confirmados son el argentino Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), y la costarricense Rebeca Grynspan, actual encargada de la agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (Unctad).

(ANSA).