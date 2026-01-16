Chile: Boric insta a la unidad de las fuerzas progresistas chilenas

El mandatario abordó la crisis política de su sector durante una ceremonia oficial relacionada a la reforma de pensiones lograda hace un año, donde destacó la presencia de autoridades de diversas militancias del conglomerado, relevando la necesidad de mantener la convergencia de la centroizquierda.

Entre los presentes, figuraba la exministra y candidata presidencial, Jeannette Jara, militante del PC, para quien tuvo palabras de agradecimiento "por todo lo que se tuvo que echar también a las espaldas", en medio del proceso de reflexión de la propia Jara respecto a su permanencia en el partido y su rol en el futuro del progresismo chileno.

"La izquierda y el progresismo no pueden estar peleando entre ellos, tenemos que estar juntos para defender justamente la reforma de pensiones", sostuvo Boric, y resaltó los logros sociales alcanzados en sus cuatro años de gobierno, pero cuya coalición está enfrentando las consecuencias de la dura derrota en las presidenciales y que llevará a La Moneda a la ultraderecha republicana.

A poco más de 50 días de entregar el mandato a José Antonio Kast, el 11 de marzo próximo, el presidente señaló que "si estuviéramos separados, yo les aseguro que no hubiésemos logrado estas reformas que han mejorado la calidad de vida del pueblo de Chile de manera concreta".

Agregó que "por eso le hago un llamado a todas las fuerzas progresistas como Presidente de la República, pero como ciudadano, a que hay que dejar de lado las diferencias".

Sus palabras llegan cuando ya hay voces en el sector que adelantan que habrá dos oposiciones al gobierno de Kast, divididas entre el sector más de izquierda y el llamado socialismo democrático. Desde este último, el senador del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, declaró hoy que si la crisis se profundiza "van a ser dos oposiciones, probablemente una nueva coordinación". (ANSA).