Chile: Boric llama a Kast a retomar reuniones bilaterales por el traspaso

Kast se había retirado abruptamente del Palacio de La Moneda junto a todo su gabinete, en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino chino que es rechazado por Estados Unidos.

"Como presidente de la República, manifiesto mi disposición absoluta y la de todo mi gobierno, de retomar inmediatamente las reuniones de traspaso de mando con el gobierno entrante", señaló Boric durante una actividad en Magallanes, su región natal, en el extremo sur de Chile.

El mandatario apuntó a que sus connacionales exigen de sus autoridades visión de largo plazo, altura de miras y responsabilidad.

"Eso implica siempre poner por delante de las diferencias personales y políticas el interés de Chile", aseguró, instando a Kast a dejar atrás las "peleas chicas".

A siete días de entregar la banda presidencial al líder ultraconservador, Boric sostuvo que "más allá de las tensiones, diferencias, incluso la diferente evaluación de los hechos", en Chile hay "tradiciones republicanas que nos enorgullecen y que tengo la convicción que tenemos que honrar".

Se trata de la tercera vez, desde el severo quiebre del martes, en que expresa la disposición para reanudar el diálogo.

El martes, en La Moneda, y luego de explicar la cronología de los hechos —en que hubo acusaciones cruzadas sobre faltas a la verdad—, Boric aseguró que seguía disponible para todas las reuniones bilaterales necesarias que permitan "realizar un buen traspaso de mando".

Y luego del anuncio de Kast, quien expresó que cerró el proceso por desconfianza en la información que se le estaba entregando, Boric llamó nuevamente, desde su cuenta en X, a superar el "ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente".

"Nuestra mano está tendida", concluyó el mandatario. (ANSA)