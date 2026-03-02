Chile: Boric llega a su última semana en el poder con 37% de aprobación

Cuando se apresta hoy a inaugurar el año escolar en la lejana isla Juan Fernández, a 670 km del continente, en el océano Pacífico, el mandatario chileno de izquierda marcó un alza de dos puntos en el apoyo a su gestión, en medio de la crisis diplomática con Estados Unidos por un suspendido proyecto chino de un cable submarino de Hong Kong a la región de Valparaíso.

La encuesta además arroja que un 57% de los encuestados cree que a Chile "le irá bien" con el próximo gobierno de José Antonio Kast (derecha), que asume el 11 de marzo, y un 65% se muestra optimista respecto al futuro.

Respecto a la polémica del cable submarino, un 46% de las personas cree que hay que avanzar en la iniciativa, mientras un 24% está porque se postergue y un 17% que debería cancelarse.

En relación a las sanciones de Estados Unidos, un 56% piensa que la decisión de Estados Unidos de revocar visas a funcionarios del gobierno chileno por el cable submarino de China fue exagerada.

Solo un 33% dijo que la medida se justifica, considerando "el riesgo de seguir adelante con el proyecto". (ANSA).