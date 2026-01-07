Chile: Boric; "Los líderes que le rinden pleitesía a Trump solo se humillan"

Esta reacción se produce en respuesta a un comunicado del gobierno estadounidense que afirmaba: "este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada".

Hoy, Boric utilizó la plataforma X para compartir el mensaje que incluía una imagen en blanco y negro de Trump, acompañada del texto "este es NUESTRO hemisferio". En su publicación, el mandatario chileno subrayó que "los líderes que le rinden pleitesía a Trump y se muestran serviles para ganarse su favor solo se humillan".

A poco más de dos meses para finalizar su mandato, durante el cual ha sido un crítico de las políticas de Trump, Boric añadió que "Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana".

El presidente chileno fue pionero en condenar "la violación de la soberanía venezolana" y junto a sus homólogos de Brasil, Colombia, Uruguay y España, firmó una declaración conjunta que rechazó la intervención de Estados Unidos, considerándola un "precedente peligroso para la paz regional".

Con su mensaje de hoy, Boric también lanzó un dardo a su posible sucesor, el republicano José Antonio Kast, quien ha respaldado la captura de Maduro y planea un viaje a Estados Unidos en busca de mejorar las relaciones bilaterales, afectadas por las críticas constantes del actual presidente.

La portavoz del gobierno, Camila Vallejo, subrayó que la postura del Ejecutivo se alinea con la tradición diplomática de Chile en asuntos internacionales: "ningún país puede intervenir o atacar militarmente a otro, salvo en caso de legítima defensa".

Vallejo también advirtió que "hay que abrir los ojos… lo que nos están diciendo es que, por tener la fuerza suficiente, pueden hacer lo que quieran en América Latina, porque la consideran su patio trasero". (ANSA).