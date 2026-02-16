Chile: Boric marca 33% de aprobación a tres semanas de su salida
Un tercio de los chilenos espera que Kast haga cambios en seis meses
Según la última encuesta Plaza Pública de Cadem, este dato refleja las fluctuantes percepciones del gobierno en los últimos cuatro años.
Piñera terminó se segundo mandato con un 24% de aprobación, mientras que Michelle Bachelet lo hizo con un 39% en marzo de 2018 Mientras Boric concluye su mandato, se observa que nunca logró sobrepasar el 38% de aprobación, con un mínimo histórico del 26% a lo largo de su gestión.
La encuesta revela también que, en la segunda semana de febrero, Boric enfrentó un nivel de desaprobación del 59% entre los encuestados.
Con respecto a las expectativas sobre el futuro presidente José Antonio Kast, el sondeo indica que un 35% de la población espera cambios significativos dentro de los primeros seis meses de su administración, mientras que un 66% confía en que se producirán cambios positivos en menos de un año.
Al consultar sobre las prioridades que deberían guiar a Kast, los encuestados señalaron principalmente la Seguridad, Delincuencia y Orden Público (57%), seguidos por la Economía, Inflación, Crecimiento y Empleo (35%).
En términos de la percepción general acerca del futuro de Chile bajo el nuevo gobierno, un 56% de los participantes en la encuesta confía en que la situación del país mejorará, mientras que un 26% considera que se mantendrá estable y un 16% opina que le irá mal. (ANSA).