Chile: Boric pidió al Papa que interceda por Cuba

También pidió al pontífice que medie para que el régimen cubano, por su parte, libere a los presos políticos.

La gestión fue canalizada a través del nuncio apostólico en Chile, el arzobispo Kurian Mathew Vayalunkal, durante una reunión en La Moneda, el viernes pasado.

La Secretaría General de la Presidencia (Segpres) confirmó que la misiva "expresó la inquietud de Chile por las condiciones de vida de la población y se señaló que la situación que enfrenta actualmente Cuba ha adquirido una dimensión humanitaria preocupante, impactando directamente en el abastecimiento de alimentos, en la operación de hospitales, en el transporte público y en el suministro eléctrico".

El comunicado expresa que el mandatario afirmó en su escrito que "sin desconocer las diferencias ideológicas, el bienestar humanitario debe situarse por sobre los conflictos entre Estados".

Y que "se transmitió la relevancia de avanzar en el respeto de las libertades fundamentales, incluyendo la situación de personas detenidas por motivos políticos".

En la reunión con diplomáticos acreditados en Chile, el presidente Boric señaló: "tuvimos una reunión y le pedimos, a través del Nuncio, al Papa León XIV, mediar para que este bloqueo asfixiante termine y que, a la vez, el régimen cubano dé muestras de apertura, partiendo por la liberación de los presos políticos", de acuerdo al sitio de noticias T13.

El mandatario progresista ya había expresado hace unos días que el bloqueo de EE.UU. era "criminal" y había llamado a "terminar con este bloqueo inhumano, como ya lo ha solicitado la Asamblea de Naciones Unidas en múltiples ocasiones".

A sus palabras de condena, sumó el anuncio del aporte de un millón de dólares a través de UNICEF, para Cuba, sumándose así a la ayuda humanitaria comprometida por México y España.

Ello a pesar de las críticas internas de la oposición de derecha y de los cuestionamientos del Partido Comunista chileno que le reprocha haber cambiado de opinión respecto a Cuba.

A mediados de enero de este año y ad portas de dejar el poder el 11 de marzo próximo, el presidente Boric afirmó que "Cuba es una dictadura. Y Fidel Castro fue un dictador". (ANSA).