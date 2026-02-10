Chile: Boric por Bad Bunny en el Super Bowl: "fue un acto geopolítico"

El mandatario chileno abordó el impacto del concierto que, reivindicando la cultura latina, alcanzó récord de audiencias con más de 135 millones de espectadores: "fue un acto muy potente, yo diría que incluso fue un acto geopolítico", aseguró.

En ese sentido argumentó que "cuando el presidente de Estados Unidos genera esta idea de la actualización de la doctrina Monroe, que decía 'América para los americanos' (...)

Bad Bunny les dice, en medio de su fiesta más masiva, que los americanos somos todos quienes vivimos en el continente americano", señaló.

Recordó que el rapero no fue el primero en defender la pertenencia de la tierra americana. "Lo dijo Alfredo Jaar, gran artista chileno, a fines de los `70 en el mismo Times Square de Nueva York, cuando proyectó un mapa de Estados Unidos con la frase 'This is not América'", en referencia al artista plástico famoso por sus instalaciones que incluyen fotografía, arquitectura y teatro.

El presidente Boric señaló que esas manifestaciones culturales requieren también una expresión en el lenguaje, y nos guste o no, el lenguaje hoy está determinado por la IA. Por ello no hay que verla como amenaza, sino como oportunidad", manifestó.

Así, destacó que Latam-GPT dota a América Latina y el Caribe de una inteligencia artificial generativa (IAG), un gran modelo de lenguaje abierto, no sujeto a pago de licencias, diseñado con identidad propia y entrenado para entender las lenguas, contextos y realidades locales.

La iniciativa fue posible gracias a la colaboración, sin precedentes, entre 15 países de la región, 65 alianzas entre el Estado y organismos internacionales, con gobernanza compartida.

"Gracias a esto, más latinoamericanos van a poder entender cómo funciona la IA, va a haber más especialización científica, redes de colaboración que antes no existían, y también podemos tener nuestra propia visión crítica y propositiva sobre esta tecnología", destacó.

"Estamos posicionando a la región como un actor activo y soberano en la economía del futuro. Estamos en la mesa, no somos el menú", concluyó. (ANSA).