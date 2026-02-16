Chile: Boric realizará su primera visita a Rapa Nui

La gira es parte de las actividades que ha desplegado el mandatario chileno en el último mes de su gestión, en un esfuerzo por cumplir su promesa de gobernar hasta el último día, el 11 de marzo próximo.

De hecho, a principios del próximo mes hará una visita a la isla Juan Fernández para dar inicio al año escolar.

Su agenda se ha visto confrontada por las múltiples actividades que ha llevado adelante el presidente electo de ultraderecha, José Antonio Kast, desde sus viajes al exterior hasta las reuniones que inició esta semana con alcaldes de la zona sur, donde se encuentra de vacaciones.

Boric en Rapa Nui sostendrá encuentros con autoridades y habitantes, además de participar en algunas ceremonias tradicionales pascuenses.

La visita del presidente chileno se producirá a pocos días de que los habitantes de la isla rechazaran mayoritariamente la propuesta de gobierno autónomo formulada por Boric, a través de un estatuto especial.

La comunidad local, sin renunciar a su autonomía, planteó que "la autodeterminación implica que somos nosotros quienes definimos libremente nuestro estatus político y nuestro modelo de desarrollo, sin presiones, sin imposiciones, sin diseños institucionales". (ANSA).